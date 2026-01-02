Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Terör örgütü DEAŞ'a yönelik Muğla merkezli operasyonda yakalanan 18 şüpheli adliyede

        Muğla merkezli 4 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2026 - 11:58 Güncelleme: 02.01.2026 - 11:58
        31 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan 18 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Şüpheliler daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'ndan Muğla Adliyesi'ne getirildi.

        Adliye çevresinde polis ve jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik yürütülen çalışmada Muğla merkezli İstanbul, Ankara ve Denizli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 şüpheli yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

