Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da yaban domuzlarıyla mücadele kararı

        MUĞLA'da yaban domuzlarının yerleşim yerlerine kadar inmesi üzerine Muğla İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bir dizi tedbir kararı alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 12:49 Güncelleme: 05.05.2025 - 12:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da yaban domuzlarıyla mücadele kararı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'da yaban domuzlarının yerleşim yerlerine kadar inmesi üzerine Muğla İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi tarafından bir dizi tedbir kararı alındı.

        Vali İdris Akbıyık başkanlığında 2 Mayıs'ta toplanan Muğla İli Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, kentte yaban domuzlarıyla ilgili yaşanan sorunlara karşı harekete geçti. Toplantının ardından Muğla Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, yaban domuzlarının kendi yaşam alanları dışına çıkarak meskun mahallere indiği, sokaklarda toplu halde dolaşarak yiyecek aradıkları belirtildi. Açıklamada, bu durumun hem halk sağlığı açısından hem de olası saldırı riski nedeniyle tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

        ÇÖP KONTEYNERLERİ KAPATILACAK, BESLEME YASAKLANACAK

        Meclis tarafından alınan kararlar doğrultusunda, il genelindeki tüm belediyelere çeşitli tedbirlerin uygulanması talimatı verildi. Buna göre; çöp konteynerlerinin kapaklı hale getirilmesi ve kapaklarının açık bırakılmasının engellenmesi, konteynerlerin çevresinin domuzların ulaşamayacağı şekilde korunaklı hale getirilmesi, çöplerin gelişigüzel şekilde dışarı bırakılmasının önlenmesi, ilçelerde belirli saatlerde çöp atılmasına yönelik uygulamaların başlatılması kararlaştırıldı.

        Ayrıca yaban domuzlarının, vatandaşlar tarafından sokaklara bırakılan yiyecek ve atıklarla beslenmesinin engellenmesi de kararlar arasında yer aldı. Özellikle bazı ilçelerde, domuzların bilinçli şekilde beslendiği tespit edilirken, bu tür uygulamaların hem doğal yaşamı bozduğu hem de halk sağlığı açısından tehdit oluşturduğu ifade edildi. Konuyla ilgili sesli ve yazılı duyuruların yapılmasının ise kaymakamlıklar ve belediyeler tarafından sağlanacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        1'i ağır 13 kişi yaralandı! Apartmanı havaya uçurdu!
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        Tayvanlı markanın motosikletleri İzmir'de üretilecek
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        "3 aydır işsizim, apart otelde kalıyorum..." İfadesi ortaya çıktı!
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        TÜİK açıkladı: Nisan ayı enflasyonu belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        Justin Timberlake'in kulis istekleri
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        En Nesyri'nin pozisyonu penaltı mı?
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Boşanma davasında sürpriz tanık
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Warren Buffett açıkladı: Emlak mı, hisse mi?
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Şampiyonluk Kadıköy'de kaçtı
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Dursun Özbek'e 'devam et' baskısı!
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müdahil olmasaydım...
        Trump'tan Rusya-Ukrayna açıklaması: Müdahil olmasaydım...
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Cansız bedenlerine ulaşıldı! Sır ölüm!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Otomobillerde 'zam' yarışı!
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        Ona 'altın süt' deniliyor! 5 dakikada hazırlanıyor
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        "Mourinho F.Bahçe'nin başında kalamaz"
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Otomobil satışlarında 'lüks' rekor
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi
        Siesta uykusunun sıra dışı hikâyesi

        Benzer Haberler

        Bodrum'da denizdeki tonozlar ve atıklar dalgıçlar eşliğinde vinçle çıkarıld...
        Bodrum'da denizdeki tonozlar ve atıklar dalgıçlar eşliğinde vinçle çıkarıld...
        Bodrum FK'yı rakipleri sevindirdi
        Bodrum FK'yı rakipleri sevindirdi
        Bodrum'da deniz dibinden 130 ton katı atık çıktı
        Bodrum'da deniz dibinden 130 ton katı atık çıktı
        Bodrum'da Uluslararası Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        Bodrum'da Uluslararası Hıdırellez Şenliği düzenlendi
        3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk k...
        3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı Feyzullah Aktürk k...
        Muğla'da 13 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Muğla'da 13 yıl 11 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı