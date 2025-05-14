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        Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz'de 6.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 02:45 Güncelleme: 14.05.2025 - 02:50
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        Muğla açıklarında 6 büyüklüğünde deprem
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        MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz’de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin Türkiye’den en yakın kara parçası olan Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 01.51'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında Akdeniz’de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Zeminden 20.41 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, Türkiye’den en yakın kara parçası olan Datça ilçesine 155 kilometre uzaklıkta olduğu kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        VALİ AKBIYIK: OLUMSUZ BİR DURUM İNTİKAL ETMEMİŞTİR

        Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Datça ilçesi açıklarında meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Vali Akbıyık yaptığı açıklamada, “Deprem ile ilgili taramalarımız devam etmektedir. Şu ana kadar olumsuz bir durum intikal etmemiştir.” ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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