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        Turistlerin yaralandığı deniz yatağı kazasıyla ilgili güvenlik ihmaline dikkat çekildi

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağının iskeledeki tekneye çarptığı, 3 Polonyalı turistin yaralandığı kazada, güvenlik ihmallerinin olduğunu söyleyen Bodrum Can Kurtarma ve Su Sporları Kulübü Başkanı Cenk Sezgin, "Bu tür kazalar işletmeler gerekli eğitim ve ehliyet gibi kriterleri sağlamayan, sadece kirayı ödeyebilen kişiler tarafından işletildiği için yaşanıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 14:18 Güncelleme: 14.05.2025 - 14:18
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        Turistlerin yaralandığı deniz yatağı kazasıyla ilgili güvenlik ihmaline dikkat çekildi
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sürat teknesi tarafından çekilen deniz yatağının iskeledeki tekneye çarptığı, 3 Polonyalı turistin yaralandığı kazada, güvenlik ihmallerinin olduğunu söyleyen Bodrum Can Kurtarma ve Su Sporları Kulübü Başkanı Cenk Sezgin, "Bu tür kazalar işletmeler gerekli eğitim ve ehliyet gibi kriterleri sağlamayan, sadece kirayı ödeyebilen kişiler tarafından işletildiği için yaşanıyor" dedi.

        Olay, dün saat 13.00 sıralarında, Peksimet Mahallesi Gümüşlük Caddesi'ndeki otelin sahilinde meydana geldi. Sürat teknesi tarafından çekilen, üzerinde Polonya vatandaşı Kamil Arkadıusz B. (46), Kawa Dagmara M. (36) ve Kaim Jacek H.’nin (47) olduğu deniz yatağı, parkur iskelesinde bulunan başka bir sürat teknesine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 3 turist deniz yatağından fırlayıp tekneye çarptı. İhbarla bölgeye sağlık ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Özel bir hastanede tedaviye alınan Kamil Arkadıusz B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

        Su sporları kaptanı H.I. ise sürat teknesini kontrolsüz kullandığı gerekçesiyle gözaltına alındı. Şüpheli H.I.'nın Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        'DÜN ÇOK TALİHSİZ BİR OLAY YAŞANDI'

        Olayın ardından yaşanan kazayla ilgili değerlendirme yapan Bodrum Can Kurtarma ve Su Sporları Kulübü Başkanı Cenk Sezgin, "Dün çok talihsiz bir olay yaşandı. Bizleri derinden üzdü. Bugüne kadar bu tarz hataların olmaması için Bodrum özelinde Türkiye'nin her yerinde örnek teşkil edebilecek girişimlerde bulunmuşken Bodrum'da bu olayın olması bizleri gerçekten çok üzdü. Su sporları işletmeleri çok yüksek rakamlarla kiraya verilen ticari tarafından bakılan ama güvenlik tarafı ihmal edilen bir boyut. Tüm işletmeleri genelleyerek konuşmak mümkün değil ama gördüğümüz örnekte olduğu gibi geçtiğimiz yıl da o bölgede buna benzer kaza oldu. Bu tür kazalar işletmeler gerekli eğitim ve ehliyet gibi kriterleri sağlamayan, sadece kirayı ödeyebilen kişiler tarafından işletildiği için yaşanıyor" dedi.

        'SANKİ BİLİM KURGU FİLMİ İZLEDİK'

        Sezgin, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bodrum'da yıllardır faaliyet gösteren işletmelerimizde herhangi bir kaptanımızın böyle bir hataya düşmesi, yanlış bir manevra yapması, sahilde ilk müdahalede bulunan arkadaşların bu kadar beceriksizce davranması olağan bir şey değildir. Sanki bir bilim kurgu filmi seyrediyor gibiydik. Bu olayın tekrar gerçekleşmemesi için su sporları işletmelerini kiraya veren işletmeler, kendilerine en yüksek bedeli ödeyeni değil, en yüksek güvenliği sağlayan ortak olarak seçmeli. Burada önemli olan insanın can sağlıdır. İşletmelerin konunun bu noktaya gelmemesi için doğru kararları vermesi tek temennimizdir. Önümüzdeki günlerde cankurtaran semineri açacağız."

        Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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