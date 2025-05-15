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        Komşular arasındaki anlaşmazlık kamerada

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aynı apartmanda oturan 2 komşu arasındaki anlaşmazlık, binaya sonradan takılan güvenlik kameralarına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 12:03 Güncelleme: 15.05.2025 - 12:05
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        Komşular arasındaki anlaşmazlık kamerada
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        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aynı apartmanda oturan 2 komşu arasındaki anlaşmazlık, binaya sonradan takılan güvenlik kameralarına yansıdı. İkinci katta oturan Selçuk Konuk (49), alt komşusu K.B. adlı kadının yaklaşık 40 gün boyunca defalarca evinin kapısına gelip, ailesini rahatsız ettiğini, onlarca kez polise şikayette bulunduğunu söyledi. Taraflar karşılıklı şikayetçi oldu.

        Tepecik Mahallesi'ndeki 2 katlı apartmana kısa süre önce taşındığını belirten Selçuk Konuk, alt katta oturan komşusu K.B.'nin kendisini 'Hırsızlık', 'Mala zarar verme' ve 'Gürültü' iddialarıyla defalarca kez şikayet ettiğini ifade etti. Yaşananların ardından apartman girişine 4 güvenlik kamerası yerleştiren Konuk, elde ettiği görüntülerle 5 Mayıs'ta savcılığa suç duyurusunda bulundu. Güvenlik kamerası kayıtlarında apartmanın giriş kapısının kilitlendiği, çatıdan kamp sandalyesi atıldığı ve taraflar arasında yaşandığı öne sürülen bazı diyaloglar yer aldı. Görüntülerde çatıdan atılan bir sandalyenin sokağa düştüğü görülüyor. Konuk, yaşanan olayların ailesini olumsuz etkilediğini, özellikle kızının korktuğunu ifade etti. K.B. ise iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, Konuk hakkında şikayetçi olduğunu belirtti.

        'BİNANIN DIŞ KAPISINI ÜSTÜME KİLİTLEDİ'

        Mağduriyet yaşadığını dile getiren Konuk, "40 gün önce bu oturduğum eve taşınmak gibi gaflette bulundum. Taşındığımız ilk günden itibaren iftira, hırsızlık, mala zarar verme gibi çeşitli suçlarla 300-400 kere alt komşum tarafından polise, zabıtaya şikayet edilmiş bulunmaktayım. Gece 02.30'da kolluk kuvvetlerinin kapıyı çalmasıyla uyanıyorum. Günün her saatinde, hatta her dakikasında şikayette bulunuyor. Tavana vuruyor, ses çıkarıyor. En son binanın dış kapısını üstüme kilitledi. Dışarı çıkmama izin vermedi. Yaklaşık 30 dakika uğraştıktan sonra çıkabildim. Kızım korkudan bina içerisindeki merdivenleri koşarak çıkıyor. Eşim ben de kendisiyle karşılaşmak istemiyoruz" dedi.

        'İCRALIK OLMUŞ'

        Kendisinden önce evi kiralayanların da benzer sorunlar yaşadığını öğrendiğini ifade eden Konuk, "Kiraladığım bu ev de daha önce K.B.'ye aitmiş. Öğrendiğim kadarıyla icradan satılmış ve evi başkası almış. Benden önce evi kiralayanlar da benzer sorunlar nedeniyle evden çıkmış. Buraya taşınan insanlara işkence yapıyor. Bu kadının çok sayıda suç kaydı olduğunu da öğrendim. Akıl sağlığı yerindeyse ceza alması şart. Eğer akıl sağlığı yerinde değilse de ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde tedavi görmesi şart" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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