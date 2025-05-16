Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Bodrum'da fırtına; 10 tekne karaya oturdu (2)

        EVİNÇATISI UÇTUMuğla'nın Bodrum ilçesi Pınarbelen Mahallesi'nde, tek katlı müstakil evin sac ile kaplı çatısı fırtına nedeniyle uçtu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 16.05.2025 - 15:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bodrum'da fırtına; 10 tekne karaya oturdu (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EVİNÇATISI UÇTU

        Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarbelen Mahallesi'nde, tek katlı müstakil evin sac ile kaplı çatısı fırtına nedeniyle uçtu. Şans eseri olayda yaralanan olmadı.

        Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        "Ukrayna'da barış için kritik bir dönemeçteyiz"
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Arnavutluk Başbakanı Meloni'yi diz çökerek karşıladı
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Fenerbahçe'de sıcak saatler yaşanıyor
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Eski eşi Özlem'i otelde katletmişti! Caninin cezası açıklandı!
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Dolmabahçe'de Türkiye-Rusya-Ukrayna toplantısı
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        Beşiktaş'a Portekiz'den forvet iddiası!
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        "Türk savunma sanayii etkileyici bir tabana sahip"
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Ablasını kaçıran kuzenini sokakta öldürdü!
        Simge'nin gözyaşları
        Simge'nin gözyaşları
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Zeynep'i sokak ortasında başından vurdu!
        Kidman sarılması
        Kidman sarılması
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        Trump: İsrail'in fikrini sormadım
        7'nci kupaya geri sayım!
        7'nci kupaya geri sayım!
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        TÜİK: Gençlerin yüzde 79,6'sı işinden memnun
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        İş insanı Kemal Şahin tutuklandı
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        Memurların çalışma şartlarında yeni dönem
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        G.Saray'dan Osimhen formülü!
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        Türkiye'nin en genç ve yaşlı illeri
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Plan yapmaya değer 18 plaj
        Plan yapmaya değer 18 plaj

        Benzer Haberler

        Bodrum'da fırtına; 10 tekne karaya oturdu
        Bodrum'da fırtına; 10 tekne karaya oturdu
        Bodrum FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Bodrum FK, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz Fethiye'ye yat çekek yeri müjdesi v...
        AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz Fethiye'ye yat çekek yeri müjdesi v...
        Sanatçı Ali Kınık Muğla'da konser verdi
        Sanatçı Ali Kınık Muğla'da konser verdi
        Muğla'da gazetecinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serb...
        Muğla'da gazetecinin darbedilmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli serb...
        Fethiye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
        Fethiye'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü