Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğlaspor'da Kıyanç adaylık açıklaması yapacak

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayıp gelecek sene 2'nci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'da mevcut Başkan Menaf Kıyanç salı günü düzenleyeceği basın toplantısında adaylık konusunda açıklama yapacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 13:58 Güncelleme: 18.05.2025 - 14:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğlaspor'da Kıyanç adaylık açıklaması yapacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayıp gelecek sene 2'nci Lig'de mücadele edecek Muğlaspor'da mevcut Başkan Menaf Kıyanç salı günü düzenleyeceği basın toplantısında adaylık konusunda açıklama yapacak. Muğlaspor'da üst üste ikinci şampiyonluğunu yaşayan Kıyanç'ın 3 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulda aday olup olmayacağını kamuoyuna duyuracağı kaydedildi. Şimdilik aday olmayı düşünmediği öğrenilen Menaf Kıyanç'ın vereceği karar merak konusu olurken, camianın ise başkanlık için yeniden Kıyanç'ı ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Kıyanç, yeşil-beyazlı takımı 2 yıl içinde Bölgesel Amatör Lig'den 18 sene sonra 2'nci Lig'e taşımıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        İngilizlerden flaş iddia: Ronaldo, Beşiktaş'a gidebilir!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Galatasaray'da hedef 5. yıldız: İşte Buruk'un 11'i
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        5 saniye kuralı gerçek mi?
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Genç kadının para karşılığında girdiği rol sonu oldu!
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Hakkari'ye kayak merkezi geliyor
        Trump Putin ile görüşecek
        Trump Putin ile görüşecek
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Meksika donanmasına ait gemi Brooklyn Köprüsü'ne çarptı
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Fenerbahçe'de "dernek" açıklaması: İddialar yalan
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Kezzap dehşeti! Karısının ailesine saldırdı!
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Biri destek oldu diğeri karşı çıktı
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Fem!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        İşte Jose Mourinho'nun ilk 11'i!
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Bu adaya kadınların girmesi neden yasak?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        Gluten gerçekleri: Sağlık dostu mu, düşmanı mı?
        "Türkiye benim evim gibi"
        "Türkiye benim evim gibi"

        Benzer Haberler

        Yalıkavakspor şampiyonluk için avantajı kaptı
        Yalıkavakspor şampiyonluk için avantajı kaptı
        Letoon Antik Kenti'nde konser düzenlendi
        Letoon Antik Kenti'nde konser düzenlendi
        Bodrum'a "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1789 turist geldi
        Bodrum'a "Marella Discovery 2" kruvaziyeriyle 1789 turist geldi
        Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram...
        Fethiye Kaymakamı Ertaş'tan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram...
        Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
        Marmaris açıklarında 3.9 büyüklüğünde deprem
        Bodrum'da aranan şüphelilere villada operasyon; 3 tutuklama
        Bodrum'da aranan şüphelilere villada operasyon; 3 tutuklama