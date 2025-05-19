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        Muğla'da akaryakıt istasyonunda kadına şiddete 3 gözaltı; şüpheliler adliyede

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, muhasebecilik yapan Perihan Deveci'nin (46), bir akaryakıt istasyonunda tekme ve yumruklarla darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 18:00 Güncelleme: 19.05.2025 - 18:05
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        Muğla'da akaryakıt istasyonunda kadına şiddete 3 gözaltı; şüpheliler adliyede
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        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, muhasebecilik yapan Perihan Deveci'nin (46), bir akaryakıt istasyonunda tekme ve yumruklarla darbedilmesiyle ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esenköy yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Perihan Deveci, akaryakıt istasyonuna geldiğinde tanımadığını söylediği bir kişi ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında erkek, Deveci'ye saldırdı. Akaryakıt istasyonunda pompaların bulunduğu bölümde şiddete uğrayan Perihan Deveci, market bölümüne sığınmaya çalıştı. Peşinden gelen kişi burada da Deveci'yi tekme ve yumruk atarak darbetti. Çevredekilerin müdahalesi ile olay son bulurken, Perihan Deveci polis merkezine giderek şikayetçi oldu. O anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

        Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden Deveci'yi takip ederek akaryakıt istasyonunda darbettiklerini belirlediği şüpheliler S.S. (21), H.A. (20) ve T.A.'yı (22) evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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