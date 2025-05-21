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        Bodrum FK'nın kader haftası

        FUTBOLDA amatör ligden başladığı yükselişte basamakları tek tek çıkıp bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK kümede kalmak için kader haftasında.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 12:03 Güncelleme: 21.05.2025 - 12:05
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        Bodrum FK'nın kader haftası
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        FUTBOLDA amatör ligden başladığı yükselişte basamakları tek tek çıkıp bu sezon tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Bodrum FK kümede kalmak için kader haftasında. Adana Demirspor, Hatayspor ve Sivasspor'un düşmesinin kesinleştiği ligde küme düşen dördüncü ve son takım olmamaya çalışan Muğla temsilcisi bu hafta Kayserispor deplasmanında kader maçına çıkacak. Ligde son iki haftaya 36 puanla düşme hattında giren Bodrum ekibinin 39 puanla düşme potasının hemen üzerindeki Alanyaspor'la arasında 3 puanlık fark bulunuyor.

        Lige veda edecek son takım ya Bodrum FK ya da Alanyaspor olacak. Bodrum FK bu hafta pazar günü saat 19.00'da çıkacağı deplasmanda Kayserispor'u yenemezse Alanyaspor aynı saatte Konyaspor'u mağlup ettiği takdirde küme düşecek. Bodrum FK yenilirse Alanyaspor'a kümede kalmak için beraberlik de yetecek. Bodrum ekibi kazanır, Alanyaspor yenilirse ligde kalmak için büyük fırsatı eline geçirecek. Yeşil-beyazlı ekip ikili averajda Alanyaspor'dan üstün durumda. İki ekip de kazanır, kaybeder ya da berabere kalırsa düğüm son hafta çözülecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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