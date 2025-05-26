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        İztuzu Plajı'nda caretta yuva sayısı 100'e ulaştı

        MUĞLA'nınOrtaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda nesli tükenmekte olan caretta carettaların yuvalama alanı 100'e ulaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 10:24 Güncelleme: 26.05.2025 - 10:30
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        İztuzu Plajı'nda caretta yuva sayısı 100'e ulaştı
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        MUĞLA'nınOrtaca ilçesindeki İztuzu Plajı'nda nesli tükenmekte olan caretta carettaların yuvalama alanı 100'e ulaştı.

        Avrupa'nın en iyi kumsalları arasında gösterilen, Ortaca'nın Dalyan Mahallesi'ndeki, dünyaca ünlü İztuzu Plajı, nesli tükenmekte olan caretta caretta türü deniz kaplumbağalarına ev sahipliği yapıyor. Carettaların yumurtlama döneminde sorun yaşanmaması için DEKAMER tarafından çeşitli önlemler alınıyor. DEKAMER Müdürü Prof. Dr. Yakup Kaska, İztuzu'nda mayıs ayında başlayan yuvalama sayısının 100'e ulaştığını, carettaların iyi beslenerek ürettikleri yumurtaları uygun yerlere bıraktıklarını söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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