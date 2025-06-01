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        İlknur'un cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbedin gerekçesi açıklandı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sokakta tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin'i (35) bıçaklayarak öldüren Ali İhsan Kaya'ya (39), verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesi açıklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 09:55 Güncelleme: 01.06.2025 - 09:55
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        İlknur'un cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbedin gerekçesi açıklandı
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sokakta tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin'i (35) bıçaklayarak öldüren Ali İhsan Kaya'ya (39), verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, Kaya'nın geçmişte de ‘Kadına yönelik tehdit ve hakaret’ suçlarından yargılandığı, denetimli serbestlik süresi içindeyken yeniden suç işlediği ve pişmanlık göstermediği belirtildi.

        Olay, 25 Nisan 2024'te saat 09.00 sıralarında Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan Kaya ile İlknur Çetin arasında sokakta iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kaya, yanındaki bıçakla otel personeli olan Çetin'i bıçakladı. İki el, bilek, göğüs ve başına bıçak darbeleri alan İlknur Çetin, kanlar içinde yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Elektrikli bisikletle kaçan şüpheli, bir süre sonra Atatürk Caddesi'nde yakalandı. Sağ bacağı aksayan Ali İhsan Kaya, hastaneye götürüldü. Kaya'nın bacağının kırık olduğu belirlenip, alçıya alındı. Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen Kaya, işlemlerinin ardından tutuklandı. Ali İhsan Kaya'nın cinayetin ardından kaldığı aparta girip, kıyafetini değiştirdikten sonra dışarıya çıktığı anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; Ali İhsan Kaya'nın 'Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Kaya'nın, yargılanmasına 8 Ocak'ta Muğla 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Savcı, ilk duruşmada mütalaasını verip, sanık Kaya için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.

        Davanın ikinci duruşması 12 Mart'ta görüldü. Duruşmaya, tutuklu sanık Kaya ile avukatlar katıldı. Otel çalışanı 2 tanık ve İlknur Çetin'in eski eşi Z.Ç. duruşmaya, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşma sonunda mahkeme heyeti, Ali İhsan Kaya'nın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi, indirim uygulamadı.

        Mahkeme, gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, Kaya'nın geçmişte de ‘Kadına yönelik tehdit-hakaret’ suçlarından yargılandığı, denetimli serbestlik süresi içindeyken yeniden suç işlediği ve pişmanlık göstermediği, Türk Ceza Kanunu'nun 62’nci maddesi kapsamında cezada indirim yapılması için gerekli şartların oluşmadığı yer aldı. Kaya'nın olaydan sonra kaçmaya çalışması, geçmişte de benzer suçlardan yargılanması ve duruşmalarda pişmanlık göstermemesi, indirimsiz ceza verilmesinin gerekçeleri arasında gösterildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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