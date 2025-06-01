İlknur'un cinayet sanığına ağırlaştırılmış müebbedin gerekçesi açıklandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde sokakta tartıştığı kız arkadaşı İlknur Çetin'i (35) bıçaklayarak öldüren Ali İhsan Kaya'ya (39), verilen indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararının gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda, Kaya'nın geçmişte de ‘Kadına yönelik tehdit ve hakaret’ suçlarından yargılandığı, denetimli serbestlik süresi içindeyken yeniden suç işlediği ve pişmanlık göstermediği belirtildi.

Olay, 25 Nisan 2024'te saat 09.00 sıralarında Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Ali İhsan Kaya ile İlknur Çetin arasında sokakta iddiaya göre kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kaya, yanındaki bıçakla otel personeli olan Çetin'i bıçakladı. İki el, bilek, göğüs ve başına bıçak darbeleri alan İlknur Çetin, kanlar içinde yere yığıldı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Elektrikli bisikletle kaçan şüpheli, bir süre sonra Atatürk Caddesi'nde yakalandı. Sağ bacağı aksayan Ali İhsan Kaya, hastaneye götürüldü. Kaya'nın bacağının kırık olduğu belirlenip, alçıya alındı. Polisteki ifadesinde cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini söyleyen Kaya, işlemlerinin ardından tutuklandı. Ali İhsan Kaya'nın cinayetin ardından kaldığı aparta girip, kıyafetini değiştirdikten sonra dışarıya çıktığı anlar da iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.