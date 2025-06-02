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        Muğlaspor için güçbirliği

        SONiki sezonda üst üste şampiyon olarak 18 yıl sonra 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Muğlaspor'da il protokolü yarın düzenlenecek kongre öncesi bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.06.2025 - 11:44 Güncelleme: 02.06.2025 - 11:50
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        Muğlaspor için güçbirliği
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        SONiki sezonda üst üste şampiyon olarak 18 yıl sonra 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Muğlaspor'da il protokolü yarın düzenlenecek kongre öncesi bir araya geldi. Geleceğe emin adımlarla yürüyen, daha güçlü ve güvenilir bir Muğlaspor için bu yılki hedefini önce birlik, sonra 1'inci Lig olarak belirleyen Başkan Menaf Kıyanç’ın talepleri doğrultusunda Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın öncülüğünde il protokolü akşam yemeğinde buluştu. Vali İdris Akbıyık, Muğla Milletvekilleri Kadem Mete, Süreyya Öneş Derici, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, AK Parti İl Başkanı Haluk Laçin, CHP İl Başkanı Zekican Balcı, MHP İl Başkanı Burak Demirel, Muğlaspor Başkanı Menaf Kıyanç ve yönetim kurulu üyeleri ile Muğlaspor’un geleceğini masaya yatırdılar.

        Muğla için gerçekleşen bu birlikteliğin mutluluk verici olduğunu belirten Başkan Kıyanç, Muglaspor’un birleştirici gücüyle gerçekleşen yemeğe katılan herkese teşekkürlerini iletti. Muğlaspor’un yalnızca bir spor kulübü değil, Muğla’nın sosyal dokusunu bir arada tutan en büyük sivil toplum örgütü, birleştirici gücü, sosyal ve kültürel projesi olduğunu vurgulayan Başkan Kıyanç, yaptığı açıklamada, "Muğlaspor bu kentin sadece ismini değil, ruhunu taşıyor. Mahalledeki esnaftan üniversiteli gençlere, çarşıdaki yaşlı amcamızdan çocuklara kadar herkesin ortak sevdası. Renkleriyle, tarihiyle ve duruşuyla Muğlaspor, Muğla’nın birleştirici gücüdür. Biz bu gücü, ayrıştırmak için değil; kenetlemek, güçlendirmek ve geleceğe taşımak için kullanmak istiyoruz. Burada bir araya gelen tüm il protokolümüze teşekkür ederiz" dedi.

        KONGRE GÜNÜ

        Muğlaspor'un olağanüstü genel kurulu yarın düzenlenecek. Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde yapılacak kongre saat 18.30'da başlayacak. İlk toplantıda yasal üye çoğunluğu sağlanamazsa seçim 12 Haziran'a ertelenecek. Başkan Menaf Kıyanç'ın yönetimiyle yapacağı değerlendirmenin ardından adaylığıyla ilgili açıklama yapacağı bildirildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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