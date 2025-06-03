Depremde panik ataktan ölen Afra Nur, LGS'ye hazırlanıyormuş (2)

MARMARİS'TEİLÇE AFET VE ACİL DURUM KOORDİNASYON TOPLANTISI YAPILDI

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremle ilgili 'İlçe Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu Toplantısı' yapıldı. Marmaris Kaymakamlığı'ndaki toplantıya Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Dağdelen, AFAD Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Bolat, AFAD Muğla İl Müdürü İshak Cindioğlu, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Samed Seyhan, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul, Marmaris İlçe Sağlık Müdürü İmran İnce, Marmaris Arama Kurtarma ve Önleme Derneği (MAKE), Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Ekibi (MAG - AME/ SAR), İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) temsilcileri katılım sağladı.

'MUĞLA GENELİNDE YIKIM SÖZ KONUSU DEĞİL'

Muğla Valisi İdris Akbıyık, toplantıda yaptığı açıklamada, "Dün, saat 02.17 sıralarında Marmaris açıklarında 5.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Valiliğimizin koordinasyonunda hızlı bir şekilde harekete geçtik. İlimizde herhangi bir yıkım meydana gelmedi, sadece 2 ihbar aldık. Bu ihbarlar üzerine ekiplerimizin yaptığı incelemeler sonucunda bir binada hafif hasar tespit edilirken, diğerinde herhangi bir hasara rastlanmadı. Şu an ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyor. Tüm kurum ve kuruluşlarımız deprem nedeniyle sahada seferber oldu. AFAD, polis, jandarma, belediye, sağlık, UMKE ve STK’larımız başta Marmaris olmak üzere toplam 566 personelle çalışmalara katıldı. Maalesef bir evladımızı deprem sırasında kaybettik. Ölümün panik atağa bağlı kalp yetmezliği nedeniyle gerçekleştiği değerlendiriliyor. Marmaris başta olmak üzere il genelinde toplam 75 vatandaşımız yaralandı. Yaralılardan sadece 3'ü halen hastanede yatmakta. Bunlardan biri, birinci kattan düşerek ağır yaralandı ve yoğun bakımda tedavi görüyor. Diğer iki vatandaşımız ise ortopedi servisinde tedavi altında. Tüm görev alan arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, herkese geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.