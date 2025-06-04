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        Datça'da 'mavi dil hastalığı' karantinası kaldırıldı

        MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 16 Nisan'da bir keçide görülen 'mavi dil hastalığı' nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:18 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:18
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        Datça'da 'mavi dil hastalığı' karantinası kaldırıldı
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        MUĞLA'nın Datça ilçesinde, 16 Nisan'da bir keçide görülen 'mavi dil hastalığı' nedeniyle uygulanan karantina kaldırıldı.

        Datça'nın kırsal Hızırşah Mahallesi'nde bir keçide burun akıntısı görülmesi üzerine durum çiftlik sahipleri tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bildirildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından, keçideki klinik muayene ve alınan numunelerle yapılan laboratuvar analizleri sonucunda 'mavi dil hastalığı' bulgularına rastlandı. Hastalığın yayılımını önlemek ve hayvan sağlığını korumak amacıyla kırsal Emecik Mahallesi'nden Yazıköy Mahallesi'ne kadar ilçe genelinde karantina uygulamasına geçilip hayvan giriş çıkışı durduruldu. Karantinayla ilgili ilçe girişine uyarı tabelası konuldu. Mavi dil hastalığının 'Culicoides' cinsi sinekler tarafından bulaştırıldığı; keçi, koyun ve sığır gibi küçükbaş ve büyükbaşlarda görüldüğü, insan sağlığı açısından olumsuz bir durum olmadığı ve etlerinin tüketilebileceği belirtildi. Yapılan kontrollerin ardından hastalığın başka hayvanlara bulaşmadığı belirlendi. Bu gelişme üzerine karantina uygulaması sona erdirilerek, ilçeye hayvan giriş ve çıkışışlarına yeniden açıldı, uyarı tabelası da kaldırıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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