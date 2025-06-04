Bodrum'da teknede patlama: 3 yaralı (3)

Bodrum'da 3 kişinin yaralandığı motoryattaki patlamanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, tekne kaptanının halatı çözüp motoru çalıştırmak için içeriye girdiği, ardından patlamanın meydana geldiği anlar yer aldı. Patlamanın hemen ardından kaptanın yaralı halde dışarı çıkmaya çalıştığı, bu sırada marinada görevli personelin yangın tüpleriyle alevlere müdahale ettiği görüldü.

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