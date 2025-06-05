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        Bodrum'a 24 saatte 50 bin araç giriş yaptı

        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a, Kurban Bayramı öncesi 24 saatte 50 bin araç giriş yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 14:27 Güncelleme: 05.06.2025 - 14:30
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        Bodrum'a 24 saatte 50 bin araç giriş yaptı
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        MUĞLA'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'a, Kurban Bayramı öncesi 24 saatte 50 bin araç giriş yaptı. Polis ve jandarma ekipleri kontrol noktalarında denetimlerini sıklaştırırken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.

        Dünyanın önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da Kurban Bayramı öncesi trafik yoğunluğu arttı. Dün saat 13.00’ten sonra 24 saatte ilçeye 50 bin araç giriş yaparken, Bodrum-Turgutreis istikametinde yer yer trafik durdu. Sürücüler 2 kilometrelik yolu yaklaşık 30 dakikada geçerken, kentin diğer noktalarında da uzun araç kuyrukları oluştu. Öte yandan, hava sıcaklığı ise 31 dereceye kadar ulaştı.

        POLİS, JANDARMA DENETİMLERİ ARTTIRDI

        Tedbirler kapsamında Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince denetimler sıklaştırıldı. Torba Uygulama Noktası'nda kente giren araçlara trafik ve asayiş yönünden incelemeler yapıldı. Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Gökhan Kurgan ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli Torba Uygulama Noktası'nda yapılan denetimleri yerinde takip etti. Kaymakam Çit ilçeye giriş yapan vatandaşların bayramını kutladı.

        Denetimlerle ilgili bilgi veren Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, "Bayram süresi boyunca hava durumumuz çok iyi olacak. Deniz suyu sıcaklığımızın 22-24 derecelerde olmasını bekliyoruz. Her bütçeye uygun yeme-içme konaklama mekanları var. Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik olmak üzere 699 personel 139 araçla Bodrum'da tedbirlerimizi aldık" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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