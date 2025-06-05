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        Muğla'da ormanlara girişler yasaklandı

        MUĞLAValiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla 3 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 15:35 Güncelleme: 05.06.2025 - 15:40
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        Muğla'da ormanlara girişler yasaklandı
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        MUĞLAValiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla 3 Haziran-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.

        Muğla Valiliği, orman yangınlarının önlenmesi amacıyla 3 Haziran 2025- 31 Ekim 2025 tarihleri arasında belirtilen ormanlık sahalara yetkililerden ve yetkili makamlardan izinli olanların dışında girişlerin yasaklandığını duyurdu. Orman içi ve çevresinde mola vermek ve piknik yapmak yasaklanırken, vatandaşlar yalnızca tescilli piknik alanlarında ateşsiz piknik yapabilecek. Ayrıca, ormanlık alanlarda yanıcı, parlayıcı maddelerin bırakılması kesinlikle yasaklandı. İnşaat ve tadilat işleri sırasında yangın söndürme ekipmanlarının bulundurulması zorunlu hale getirildi. Kırsal alanlarda anız ve bitki örtüsü yakımı yasaklandı, ilgili araçların yanında su tankeri ve yangın söndürücüler bulundurulması zorunlu tutuldu. Orman çevresindeki tesisler ve sanayi kuruluşları da yangına karşı tedbir alacak, koruma bantları oluşturacak.

        Enerji nakil hatlarının bakımı, belediyelerin çöp toplama alanları çevresinde koruma bantları oluşturması ve kamu kurumlarının devriye sistemleri ile denetimlerin artırılması da karar kapsamında yer aldı. Havai fişek, dilek balonu gibi patlayıcı maddelerin ormanda kullanılması yasaklandı. Sürek avı ve izinsiz marina bağlamaları da kontrol altına alınacak. Yangın ihbarları 112 Acil Hattı üzerinden yapılabilecek. Yetkililer, tüm vatandaşları orman yangınlarına karşı duyarlı olmaya ve alınan kurallara uymaya çağırdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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