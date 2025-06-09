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        Otomobil penceresinden sarkarak yolculuk yaptılar

        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde bir otomobilin pencerelerinden sarkarak yolculuk yapan grup hem trafiği hem de kendi can güvenliklerini tehlikeye attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 13:31 Güncelleme: 09.06.2025 - 13:31
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        Otomobil penceresinden sarkarak yolculuk yaptılar
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        MUĞLA'nınFethiye ilçesinde bir otomobilin pencerelerinden sarkarak yolculuk yapan grup hem trafiği hem de kendi can güvenliklerini tehlikeye attı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Fethiye-Ölüdeniz kara yolunda gece saatlerinde seyir halinde olan 45 YB 9488 plakalı otomobildekiler, aracın penceresinden sarkarak yolculuk yaptı. Araçtakilerin hem trafiği hem de kendi can güvenliklerini tehlikeye atarak yaptıkları yolculuk, başka bir araçta bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde; yolcuların araçtan sarkarak tehlikeli hareketler yaptığı anlar yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede tepki topladı. Polis, görüntülerle ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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