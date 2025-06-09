Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç, ağır yaralandı

        MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç Çetin, ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 20:16 Güncelleme: 09.06.2025 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç, ağır yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'nın Seydikemer ilçesindeki Saklıkent Kanyonu'nda başına taş düşen 3 yaşındaki Yamaç Çetin, ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay, öğle saatlerinde Kayadibi Mahallesi'nde bulunan Saklıkent Kanyonu'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte kanyonda bulunan Yamaç Çetin'in başına, yerinden kopan taş isabet etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ailesi tarafından kanyondan çıkarılan küçük Yamaç, ambulansla Seydikemer Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Fethiye'de özel bir hastaneye sevk edilen küçük çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Jandarma, olayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Ünlü isimler taziye mesajları yayımladı
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        İstanbul'a geliş güzergâhlarında yoğunluk!
        İstanbul'a geliş güzergâhlarında yoğunluk!
        Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar!
        Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        "İmza yöntemi demokratik ama uygun değil!"
        "İmza yöntemi demokratik ama uygun değil!"
        Sıcaklıklar normallerin üzerinde! İstanbul'da poyraz freni!
        Sıcaklıklar normallerin üzerinde! İstanbul'da poyraz freni!
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        ABD'de Arda Güler çılgınlığı!
        ABD'de Arda Güler çılgınlığı!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        15 gün süre verdi
        15 gün süre verdi
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Milei, Madrid'de İspanya hükümetine hakaret etti
        Milei, Madrid'de İspanya hükümetine hakaret etti
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti

        Benzer Haberler

        Muğla'da kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Muğla'da kanyonda başına taş düşen 3 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
        Muğla'da 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
        Muğla'da 10 kilometrelik araç kuyruğu oluştu
        Muğla'da tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
        Muğla'da tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
        Otomobil penceresinden sarkarak yolculuk yaptılar
        Otomobil penceresinden sarkarak yolculuk yaptılar
        Muğla sahillerinde bayramın son günü hareketlilik yaşanıyor
        Muğla sahillerinde bayramın son günü hareketlilik yaşanıyor
        Bodrum'da bayram tatili dönüşü başladı
        Bodrum'da bayram tatili dönüşü başladı