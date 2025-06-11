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        Muğlaspor'da kongre günü

        YENİsezonda 18 yıl sonra 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Muğlaspor'un olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 11:20 Güncelleme: 11.06.2025 - 11:20
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        Muğlaspor'da kongre günü
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        YENİsezonda 18 yıl sonra 2'nci Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Muğlaspor'un olağanüstü genel kurulu yarın yapılacak. Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'ndeki kongre saat 18.30'da başlayacak. Toplantıda yönetim mali ve idari olarak ibraya sunularak ardından yeni yönetim seçilecek. Son 2 sezonda üst üste 2 şampiyonluk yaşayıp Bölgesel Amatör Lig'den 2'nci Lig'e çıkan yeşil-beyazlılarda Başkan Menaf Kıyanç'ın seçime tek aday olarak girmesi bekleniyor. Bir süredir güçlü bir yönetim oluşturmak için temaslarını sürdüren Kıyanç, dün yönetim kurulu üyeleriyle seçim öncesi bir araya geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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