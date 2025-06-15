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        İnternetten 'sakallı ejder' satışına 60 bin 187 lira ceza

        AVUSTRALYA'nın çöl bölgesinde yaşayan sakallı ejderler (bearded dragon), Türkiye'de internet ortamında 10 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2025 - 11:39 Güncelleme: 15.06.2025 - 11:45
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        İnternetten 'sakallı ejder' satışına 60 bin 187 lira ceza
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        AVUSTRALYA'nın çöl bölgesinde yaşayan sakallı ejderler (bearded dragon), Türkiye'de internet ortamında 10 bin liraya kadar fiyatla satışa çıkarılıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından satışın tespiti halinde, hayvan başına 60 bin 187 lira ceza uygulanıyor.

        Ana vatanı Avustralya kıtası olan, çöllerde, steplerde, bozkırlarda, kayalıklarda ve çok güneş alan açık ormanlarda yaşayan, Türkiye'ye yasa dışı yollarla getirilen sakallı ejderler, yasak olmasına rağmen internet sitelerinde satışa çıkarılıyor. Sakallı ejderler 4 bin lira ile 10 bin lira arasında değişen fiyatlarla satılıyor.

        Sakallı ejderleri satışa çıkartanların ilanların açıklama kısımlarına yazdıkları şu ifadeler ise dikkat çekiyor:

        "Canlılar gayet sağlıklı ve kendi üretimimdir. İştahları yerindedir", "Takas düşünülür", "Yavru +47 cm gaint sakallı ejder erkek iletişim WhatsApp", "2 yaşında dişi sağlıklı red hypo sakallı ejder."

        Öte yandan, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tespiti halinde hayvan başına 60 bin 187 lira idari para cezası uygulandığını belirtiyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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