Görme engelli İngiliz turist, Babadağ'dan yamaç paraşütüyle uçtu

MUĞLA'nınFethiye ilçesindeki Babadağ'dan görme engelli İngiliz turist Paul Goodwen (47), tandem yamaç paraşütü ile uçtu.

Görme engelli İngiliz turist Paul Goodwen, ilk kez geldiği Fethiye'de tandem yamaç paraşütü (ikili) yapmak için sabah saatlerinde ailesiyle birlikte 1700 metre rakımdaki Babadağ pistine çıktı. Pilot Osman Nihat Cengiz ile yaklaşık 45 dakika uçuş yapan Goodwen, Belcekız Plajı'na iniş yaptı. Goodwen, uçuş boyunca şarkılar söyledi. Uçuş sonrası konuşan Goodwen, "İlk kez geldiğim Fethiye'ye hayran kaldım. Görmememe rağmen bu deneyimle kendimi özgür hissettim. Gökyüzünde olmak bana tarifsiz bir mutluluk verdi" dedi. Öte yandan Goodwen'in kızları da Babadağ'dan tandem uçuş yaparak, bu deneyimi babalarıyla paylaştı.