Para atarken boğanın boynuz darbesiyle havaya fırladı

O anlar, etkinliği izleyen bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, boğaya yaklaşan Yetimoğlu'nun boynuz darbesi aldığı ve düştüğü anlar görülüyor.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Halil Yetimoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Yetimoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bir boğanın, güreş öncesi düzenlenen eğlencede para atmak için yanına gelen Halil Yetimoğlu'nu boynuz darbesiyle havaya fırlattığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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