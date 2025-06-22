Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Para atarken boğanın boynuz darbesiyle havaya fırladı

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bir boğanın, güreş öncesi düzenlenen eğlencede para atmak için yanına gelen Halil Yetimoğlu'nu boynuz darbesiyle havaya fırlattığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 22.06.2025 - 16:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Para atarken boğanın boynuz darbesiyle havaya fırladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bir boğanın, güreş öncesi düzenlenen eğlencede para atmak için yanına gelen Halil Yetimoğlu'nu boynuz darbesiyle havaya fırlattığı anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, Menteşe ilçesi Doğanköy Mahallesi’nde, 1'inci Doğanköy Boğa Güreşi öncesi düzenlenen eğlencede meydana geldi. Halil Yetimoğlu para atmak isterken boğanın saldırısına uğradı. Boğa, kendisine yaklaşan Halil Yetimoğlu'nu boynuz darbesiyle havaya fırlattı. Savrulan Yetimoğlu, yere düştü.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Halil Yetimoğlu, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Yetimoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        O anlar, etkinliği izleyen bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, boğaya yaklaşan Yetimoğlu'nun boynuz darbesi aldığı ve düştüğü anlar görülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Fatih Altaylı'ya tutuklama talebi
        Fatih Altaylı'ya tutuklama talebi
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor
        Muğla'da sıcak hava nedeniyle sahillerde yoğunluk yaşanıyor
        Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Muğla'da makilik ve zeytinlik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bodrum'da YKS'ye geç kalma riski yaşayan öğrenciyi okula trafik ekibi yetiş...
        Bodrum'da YKS'ye geç kalma riski yaşayan öğrenciyi okula trafik ekibi yetiş...
        Bodrum'da kimliğini unutan öğrenciyi sınava trafik polisi yetiştirdi
        Bodrum'da kimliğini unutan öğrenciyi sınava trafik polisi yetiştirdi
        Türkan Şoray, kendisine duyulan sevgiyi "sinema büyüsü" sözleriyle açıkladı
        Türkan Şoray, kendisine duyulan sevgiyi "sinema büyüsü" sözleriyle açıkladı
        Marmaris'te eğlence mekanlarına denetim; kapatılan işletme sayısı 20'ye yük...
        Marmaris'te eğlence mekanlarına denetim; kapatılan işletme sayısı 20'ye yük...