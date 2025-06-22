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        Bodrum'da 26 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı

        MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, kaçak yollardan Yunan adalarına gitmek çalışan aralarında çocukların da olduğu 26 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 18:47 Güncelleme: 22.06.2025 - 18:47
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        Bodrum'da 26 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı
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        MUĞLA’nın Bodrum ilçesinde, kaçak yollardan Yunan adalarına gitmek çalışan aralarında çocukların da olduğu 26 düzensiz göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Haziran günü saat 04.05’te Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler aralarında 8’i çocuk, 26 kaçak göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçısı şüphelileri ise Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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