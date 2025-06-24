Marmaris'te ot yangını

Marmaris ilçesi Yalancı Boğaz mevkisinde yol kenarındaki otluk alanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 45 dakikada büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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