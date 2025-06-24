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        Marmaris'te ot yangını

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde otlukta çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 45 dakikada kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 17:20 Güncelleme: 24.06.2025 - 17:25
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        Marmaris'te ot yangını
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde otlukta çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 45 dakikada kontrol altına alındı.

        Marmaris ilçesi Yalancı Boğaz mevkisinde yol kenarındaki otluk alanda, saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 45 dakikada büyümeden kontrol altına alındı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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