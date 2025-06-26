AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın deniz kazası geçirdi (2)
İSTANBUL'ASEVK EDİLECEK Bodrum'da geçirdiği deniz kazası sonrası Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ambulansla Milas-Bodrum Havalimanına getirildi.
İSTANBUL’ASEVK EDİLECEK
Bodrum’da geçirdiği deniz kazası sonrası Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ambulansla Milas-Bodrum Havalimanına getirildi. Yalçın’ın ambulans uçakla İstanbul’a sevk edileceği öğrenildi.
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