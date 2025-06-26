Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın deniz kazası geçirdi (2)

        İSTANBUL'ASEVK EDİLECEK Bodrum'da geçirdiği deniz kazası sonrası Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ambulansla Milas-Bodrum Havalimanına getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 00:56 Güncelleme: 26.06.2025 - 00:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın deniz kazası geçirdi (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İSTANBUL’ASEVK EDİLECEK

        Bodrum’da geçirdiği deniz kazası sonrası Bodrum Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın ambulansla Milas-Bodrum Havalimanına getirildi. Yalçın’ın ambulans uçakla İstanbul’a sevk edileceği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İzmir Aliağa'daki yangın saatlerdir devam ediyor
        İzmir Aliağa'daki yangın saatlerdir devam ediyor
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Fenerbahçe Beko kupasına kavuştu!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        Bakan Uraloğlu'ndan açıklamalar
        "Kıyamet günü saati ilerliyor"
        "Kıyamet günü saati ilerliyor"
        Trump'tan Mamdani'ye sert eleştiri
        Trump'tan Mamdani'ye sert eleştiri
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        İstanbul merkezli 6 ilde büyük uyuşturucu operasyonu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NATO Zirvesinde konuştu
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        ABD Başkanı Trump'tan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde temaslar
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        Zaniolo'ya sürpriz teklif!
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        En düşük emekli aylığına zam yolda mı?
        Boşanıyorlar
        Boşanıyorlar
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Evini bastığı kız arkadaşını öldürdü!
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Lewandowski ailesi yine Antalya’da
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        Katliam gibi kaza! 5 can kaybı var!
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        İş Bankası Genel Müdürü Aran'dan faiz öngörüsü
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?

        Benzer Haberler

        Bodrum'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 933 lira ceza; olay anı kamerada
        Bodrum'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 933 lira ceza; olay anı kamerada
        Fethiye'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Fethiye'de iki otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın deniz kazası geçirdi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın deniz kazası geçirdi
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, denizde geçirdiği kaza...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın, denizde geçirdiği kaza...
        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Merve kurtarılamadı
        Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Merve kurtarılamadı
        Bodrum İş İnsanları Derneği "Yaza Merhaba" etkinliğinde buluştu
        Bodrum İş İnsanları Derneği "Yaza Merhaba" etkinliğinde buluştu