Muğla'da orman yangını

Marmaris ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Aldıran mevkiindeki ormanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri ve dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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