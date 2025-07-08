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        Muğla'da 20 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 organizatör şüphelisi yakalandı

        MUĞLA'nın Milas ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknede aralarında çocukların da bulunduğu 20 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.07.2025 - 12:20 Güncelleme: 08.07.2025 - 12:20
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        Muğla'da 20 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 organizatör şüphelisi yakalandı
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        MUĞLA'nın Milas ilçesinde, motor arızası nedeniyle sürüklenen fiber teknede aralarında çocukların da bulunduğu 20 kaçak göçmen kurtarıldı, 2 organizatör şüphelisi yakalandı.

        Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı, önceki gün saat 02.00 sıralarında Milas açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu fiber teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisini aldı. Harekete geçen ekipler aralarında 8 çocuğun da bulunduğu 20 kaçak göçmeni kurtardı, 2 organizatör şüphelisi yakalandı. Şüphelilerin işlemleri sürerken, kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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