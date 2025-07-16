Muğla'da orman yangını
MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
MUĞLA’nın Yatağan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Yatağan'ın kırsal Nebiköy Mahallesi yakınlarında, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 23 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer, 132 personel, 9 helikopter sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangına, havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.
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