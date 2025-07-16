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        Muğla'da orman yangını

        MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.07.2025 - 18:25 Güncelleme: 16.07.2025 - 18:30
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        Muğla'da orman yangını
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        MUĞLA’nın Yatağan ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Yatağan'ın kırsal Nebiköy Mahallesi yakınlarında, saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye 23 arazöz, 6 su tankeri, 2 dozer, 132 personel, 9 helikopter sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Yıldırım düşmesi sonucu çıktığı belirlenen yangına, havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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