Deniz Kuvvetleri Kupası yarışları sona erdi

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 54'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı sona erdi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) organizasyonunda yapılan Türkiye'nin en uzun rotalı tek etaplı yat yarışı olan TAYK-AKPA 54'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası 14- 18 Temmuz tarihleri arasında İstanbul- Göcek rotasıyla tamamlandı. Yarışlara İspanya, Estonya, Rusya, İtalya ve Türkiye'den toplam 30 tekne katıldı. Tamamlanan yarışların ödül töreni ise D-Marin Göcek Marina’da yapıldı. Törene Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Lojistik Destek Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, yarışçılar ve çok sayıda davetli katıldı. Ödül töreni öncesi konuşan TAYK Genel Müdürü Can Giray, “Biz bunu anıtsal olarak adlandırıyoruz çünkü 54 yıldır bu kupayı veriyoruz. Bir mottomuz var ve buna yakışır bir şekilde dünyanın hiçbir yerinde bir yarışta 2 boğaz, 3 deniz seyredemezsiniz. Çanakkale zaten geçilmezde, 2 boğazı selamlayarak da olsa geçiyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bayram olarak kutladığımız kabotaj kanunuyla beraber verdiği için özgürce buralarda yelken yapıyoruz. Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenliğimiz arkamızda, bize tek düşen şey özgürce yarışmak” dedi.