Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Deniz Kuvvetleri Kupası yarışları sona erdi

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 54'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı sona erdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 01:25 Güncelleme: 19.07.2025 - 01:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Deniz Kuvvetleri Kupası yarışları sona erdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, 54'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı sona erdi.

        Deniz Kuvvetleri Komutanlığı himayesinde Türkiye Açıkdeniz Yarış Kulübü (TAYK) organizasyonunda yapılan Türkiye'nin en uzun rotalı tek etaplı yat yarışı olan TAYK-AKPA 54'üncü Deniz Kuvvetleri Kupası 14- 18 Temmuz tarihleri arasında İstanbul- Göcek rotasıyla tamamlandı. Yarışlara İspanya, Estonya, Rusya, İtalya ve Türkiye'den toplam 30 tekne katıldı. Tamamlanan yarışların ödül töreni ise D-Marin Göcek Marina’da yapıldı. Törene Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Lojistik Destek Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek, yarışçılar ve çok sayıda davetli katıldı. Ödül töreni öncesi konuşan TAYK Genel Müdürü Can Giray, “Biz bunu anıtsal olarak adlandırıyoruz çünkü 54 yıldır bu kupayı veriyoruz. Bir mottomuz var ve buna yakışır bir şekilde dünyanın hiçbir yerinde bir yarışta 2 boğaz, 3 deniz seyredemezsiniz. Çanakkale zaten geçilmezde, 2 boğazı selamlayarak da olsa geçiyoruz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bayram olarak kutladığımız kabotaj kanunuyla beraber verdiği için özgürce buralarda yelken yapıyoruz. Deniz Kuvvetlerimiz ve Sahil Güvenliğimiz arkamızda, bize tek düşen şey özgürce yarışmak” dedi.

        ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

        Gecede dereceye girenlere kupaları başta Güney Deniz Saha Komutanı Tümamiral Rafet Oktar, Aksaz Deniz Üs Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, Lojistik Destek Görev Grup Komutanı Tuğamiral Mehmet Özgür Özömek ve katılanlar tarafından verilirken yarışçılar aldıkları başarılardan dolayı büyük sevinç yaşadı. Deniz Kuvvetleri Kupasının sahibi Bogatyr teknesi oldu. IRC 3’te Canıas-Ias/ Electron, IRC 2’de Bogatyr, IRC 1’de Queen Parts /Courrıer Du Coeur, IRC 0’da ise BeyMetal Team isimli tekneler birinci oldu.

        Törende ödül olan tüm takımlar kupalarıyla birlikte toplu fotoğraf çektirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        İsrail ile Suriye ateşkeste anlaştı
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Suriye Cumhurbaşkanlığı, Süveyda'ya özel bir güç gönderecek
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Ankara'da sağanak ve fırtına
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
        Inter'den Sommer ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
        Inter'den Sommer ve Hakan Çalhanoğlu açıklaması!
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Ayşe Tokyaz cinayetinde flaş gelişme! Katil Cemil Koç'a bir tutuklama daha
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Efsaneler HT Spor'da buluşuyor!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Ederson için teklif!
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Galatasaray'dan Florya projesi açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Bunaltan sıcaklar kaldığı yerden! 40 dereceyi zorlayacak!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Osimhen'de imza an meselesi!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Dev şirketin CEO’su eşini aldatırken yakalandı!
        Coman bombası!
        Coman bombası!
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        HAKMAR ve TATBAK'ın sahibi tutuklandı
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Kerem Aktürkoğlu'dan ayrılık kararı!
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Bakan Bolat'tan Schengen açıklaması
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Zaman algımız neden bazen yavaş ya da hızlı?
        Dünyadan 8 gizli bahçe!
        Dünyadan 8 gizli bahçe!

        Benzer Haberler

        Marmaris, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçilerini ağırlıyor
        Marmaris, Latin Amerika ülkelerinin büyükelçilerini ağırlıyor
        54. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı sona erdi
        54. Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı sona erdi
        Muğla'nın iki ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
        Muğla'nın iki ilçesinde uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
        Datça'da tatilciler için geçici turizm polikliniği açıldı
        Datça'da tatilciler için geçici turizm polikliniği açıldı
        Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Muğla'da dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı