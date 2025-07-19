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        Muğlaspor'dan çifte takviye

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Muğlaspor yeni sezon öncesi 2 transfer ile kadrosunu güçlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 11:34 Güncelleme: 19.07.2025 - 11:34
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        Muğlaspor'dan çifte takviye
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        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekibi Muğlaspor yeni sezon öncesi 2 transfer ile kadrosunu güçlendirdi. Yeşil-beyazlılar geçtiğimiz sezon Bucaspor 1928 forması giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Cebrail İrtürk ve son olarak Adana 01 FK forması giyen 29 yaşındaki kanat oyuncusu Sedat Şahintürk ile anlaşmaya vardı. İki futbolcu için kulüp tesislerinde imza töreni düzenlenirken, törene başkan vekili Muhammet Ali Bahçeyaka da katıldı. İmzanın ardından açıklamalarda bulunan Cebrail İrtürk, "Böylesine köklü ve hedefleri olan bir camiada forma giyecek olmak benim için büyük bir heyecan" dedi. Sedat Şahintürk ise, "Muğlaspor formasıyla önemli başarılar kazanacağımıza yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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