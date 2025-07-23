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        Marmaris'te deniz paraşütü ağaca takıldı; 2 kişi kurtarıldı

        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde deniz paraşütü güvenli iniş noktası ararken, ters rüzgar nedeniyle sahildeki palmiye ağacına takıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 18:56 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:00
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        Marmaris'te deniz paraşütü ağaca takıldı; 2 kişi kurtarıldı
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        MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde deniz paraşütü güvenli iniş noktası ararken, ters rüzgar nedeniyle sahildeki palmiye ağacına takıldı. İki paraşütçü itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Marmaris'teki bir su sporları işletmesine bağlı paraşütle havalanan iki kişi, saat 17.00 sıralarında iniş için uygun yer aramaya başladı. bu sırada rüzgar aniden yön değiştirdi. Bunun üzerine paraşüt, sahildeki palmiye ağaçlarından birine takıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Paraşüt ve iki paraşütçü kısa sürede güvenli şekilde ağaçtan indirdi. Kazayı yara almadan atlatan iki paraşütçünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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