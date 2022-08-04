Muğla'da işçilerin konakladığı konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ortaca ilçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde çıkan yangında hasar oluştu.

Sarıgerme Mahallesi'nde bir inşaat firmasında çalışan işçilerin konakladığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Söndürülen yangında, 6 konteyner kullanılamaz hale geldi.​​​​​​​



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