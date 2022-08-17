Fethiye'de uyuşturucu ve tabanca bulunan otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ve tabanca ele geçirilen otomobildeki 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince Kesikkapı Mahallesi Aşıklar Tepesi mevkisinde park halindeki otomobilden elinde çantayla kaçan kişi yakalandı.

Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramada, tabanca, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Otomobilden kaçan A.G. ile araçta bulunan M.C.B. ve S.C. gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.​​​​​​​



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