Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı Turgay Karabulut göreve başladı

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MUĞLA (AA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Turgay Karabulut, görevine başladı.

HSK kararnamesiyle Pertek Cumhuriyet Savcısı iken Marmaris Cumhuriyet Başsavcısı görevine tayin olan Karabulut, ağustos ayı itibarıyla görevine başladı.

İlçedeki basın mensuplarıyla bir araya gelen Karabulut, turizmin önemli merkezlerinin başında gelen Marmaris'te görev yapacak olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başsavcı Karabulut gazetecilerle tanıştıktan sonra bir süre sohbet ederek aşure ikramında bulundu.

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