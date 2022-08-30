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Fethiye'de Büyük Zafer’in 100. yılı havada ve denizde kutlandı

AA

Fethiye'de Büyük Zafer’in 100. yılı havada ve denizde kutlandı

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yamaç paraşütü pilotları gösteri uçuşu yaptı, bayraklarla süslenen tur teknelerinden marş çalındı.

Fethiye Kaymakamlığı ile Babadağ Teleferik iş birliğinde Ölüdeniz Mahallesi'nde düzenlenen etkinlikte, yamaç paraşütü pilotları gün batımında uçuş yaptı.

Sis dumanıyla 12 pilotun gökyüzündeki yan yana uçuşu turistler ve vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Bazı akrobasi pilotları da yarasa adam uçuşu gerçekleştirdi.

Atatürk ve Türk bayrağıyla süslenen tur teknelerinde de marşlar çalındı.

Etkinliklerin ardından Fethiye Belediyesi Bando Takımı eşliğinde sahilde yürüyüş yapıldı.

Fethiye Kaymakamı Alper Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ölüdeniz'deki esnafın talebiyle etkinliğin hayata geçirildiğini söyledi.

Bölgedeki turistlerin gösterileri ilgiyle izlediğini anlatan Balcı, "Ölüdeniz sahilinde çok güzel düzenlemeler oldu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettarlığımızı havada, karada, denizde göstermiş olduk. Havada, karada ve denizde Fethiye diyoruz. Etkinliğin baş rol oyuncuları yamaç paraşütü pilotları ile tur teknelerine de teşekkür ediyoruz. Herkesi Fethiye'ye davet ediyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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