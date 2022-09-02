Datça'da kum yüklü hafriyat kamyonu devrildi

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MUĞLA (AA) - Datça ilçesinde kum yüklü hafriyat kamyonunu devrildi.

H.K'nin (53) kullandığı 06 EF 2588 plakalı hafriyat kamyonu, Mesudiye Mahallesi'nde yol yapım çalışmalarında kullanılmak üzere kullanılacak kumu boşaltırken yoldaki rampa nedeniyle devrildi.

Devrilen kamyondaki tonlarca kum yola saçılırken kamyon şoförü kazayı yara almadan atlattı.

İlçe Jandarma trafik ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmayla bir süre trafiğe kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı.







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