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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrumspor, Manisa FK maçı için temkinli

AA

Bodrumspor, Manisa FK maçı için temkinli

MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 10 puan ve averajla lider durumda bulunan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, hafta sonu Manisa FK'yi ağırlayacakları müsabakanın zorlu geçeceğini söyledi.

Ligin 6. haftasında Manisa FK'yi konuk edecek yeşil-beyazlı ekip, hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ligde birinci, sonuncuyu yener" diye bir algı oluştuğunu ancak futbolda böyle bir şeyin olmadığını söyledi.

Geride kalan hafta Altay'a 2-0 kaybettikleri maça değinen Taşdemir, rakibin geçen seneki Süper Lig kadrosundan 9 oyuncusu bulunduğunu dile getirerek, alt sıralarda olmanın verdiği sıkıntılı süreç nedeniyle direnç ortaya koyduklarını aktardı.

Kadrolarının 30 kişiden oluştuğunu ve gidenlerin yerini doldurabilecek kapasitede isimlere sahip olduklarını vurgulayan Taşdemir, "Manisa FK maçı zor bir müsabaka. Ligdeki hiçbir karşılaşma kolay değil. Manisa FK iki hafta önce deplasmanda Yılport Samsunspor'u yendi. Dolayısıyla deplasmanda daha iyi oynayan, zorlu bir rakip. Biz de zor bir takımız. Her şey maç günü belli olacak." diye konuştu.


- Aytemur: "Yolumuzda emin adımlarla devam edeceğiz"


Takımın deneyimli defans oyuncusu Ali Aytemur, geride kalan 5 haftada çok önemli bir mücadele ortaya koyduklarını anlattı.

Lider olmalarına karşın son maçta talihsizlik yaşadıklarını kaydeden Aytemur, "Son maçta süre bulduğum dakikalar oldu. Umarım ligin geri kalanında daha fazla forma şansı bulabilirim. Ben takıma yeni katıldım ama buradaki ortam çok iyi. Çok mutluyuz. Yolumuzda emin adımlarla devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bodrumspor'un yabancı oyuncularından Dejan Drazic de takımın potansiyelinin olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Ligin henüz başında olduklarını kaydeden Drazic, "Bazen kayıplar yaşayabiliriz, bu hafta yaşadığımız gibi ama bu kayıpları telafi etmemiz için lig uzun bir maraton. Takımı çok iyi görüyorum. İlk geldiğimde hazırlanmam için az bir süre vardı. Ben de bunun için hocamdan süre istedim. Bu süre 4-5 haftalık bir süreydi ve o da geçti. Bu maç itibarıyla oynadım ve fizik olarak daha çok oynayabileceğimi hissediyorum." şeklinde konuştu.


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