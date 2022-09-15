1954 model araç, yenilenerek Bodrum'da turizm polisinin hizmetine verildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 1960'lı yıllarda dolmuş olarak kullanılan araç, bakımları yapıp yenilendikten sonra turizm polisi tarafından kullanılmaya başlandı.



İl Emniyet Müdürlüğünce, 1954 Model WILLYS marka araç gerekli bakımları yapılıp yenilendi.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki turizm polisine tahsis edilen araç, vatandaşların ve turistlerin hizmetine sunuldu.

Bodrum sokaklarında gezen aracı görenler ise araç ve polislerle fotoğraf çektirdi.

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