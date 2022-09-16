Bodrum'da teknede çıkan yangın KEGM ekiplerince söndürüldü

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde alev alan tekneye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerince müdahale edildi.

Bodrum Kalesi önlerinde bir tekne, henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Tekne kaptanının durumu KEGM'e bildirmesi üzerine bölgeye "KIYEM-6" hızlı tahlisiye can kurtarma botu sevk edildi.

Yangın söndürüldükten sonra yedeklenen tekne Kumbahçe İskelesi'ne yanaştırıldı.





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