Datça açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 72 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça ilçesi açıklarında farklı zamanlarda can salı ve lastik botlarda düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu yönlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 2 lastik bottaki 61, can salındaki 11 düzensiz göçmeni ve göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheliyi bota alarak karaya çıkardı.

Şüpheli gözaltına alındı, düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.