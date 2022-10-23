MTB Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası, Muğla'da yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Milas ilçesinde yapılan MTB Uluslararası Dağ Bisikleti Şampiyonası'na 120 bisikletçi katıldı.

Eşsiz doğal güzellikleri, biyolojik çeşitliliği ve çevresindeki tarihi kalıntılarıyla dikkati çeken Milas ilçesindeki Herakleia Antik Kenti'nin de bulunduğu Kapıkırın bölgesinde yapılan yarışları, yerli ve yabancı turistler de ilgiyle takip etti.

Muğla Valiliğinin himayesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Muğla Gençlik ve Spor Müdürlüğünün destekleriyle yapılan şampiyonada, bisikletçiler zorlu parkurlarda pedal çevirdi.

İl Gençlik ve Spor Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, şampiyonanın yapıldığı Bafa Gölü çevresinin tarihi kalıntıları ile çok önemli bir kültürel mirasa ev sahipliği yaptığını söyledi.

Şampiyonanın bu yıl ikincisinin yapıldığını belirten Açıkbaş, "Şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra 4 ülkeden 120 sporcu katılım sağladı. İnşallah önümüzdeki yıl bu sayı artarak devam edecek ve uluslararası düzeyde bölgede bir organizasyonu gerçekleştirmeyi umut ediyorum." dedi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke ise Cumhuriyetin 100. yılında çok daha başarılı ve uluslararası bir organizasyonla bölgenin tanıtımını yapacaklarını dile getirdi.

Şampiyonada dereceye giren sporcular ise şöyle:

Yıldız Erkekler:

1 - Çınar Serdaroğlu

2 - Kadir İlbay

3 - Buğra Şahin





Elit Kadınlar:

1 - Nataliia Blagonravova

2 - Gülşah Bircan Akpınar

3 - Pelin Altekin





Genç Erkekler:

1 - Ali Gün

2 - Osman Taha Anlatıcı

3 - Murat Kaan Menek





Master +35:

1 - İslam Çavaş

2- Oğuzhan Çetin

3 - Gökhan Öztürk





Master +45:

1 - Ferhat Köse





Master +50:

1 - Sedat Avcılar

2 - Adem Koçay

3 - Birol Toraman





Elit Erkekler:

1 - Abdulkadir Kelleci

2- Okan Aydoğan

3 - Mustafa Tekin

Şampiyonada dereceye giren sporculara ödüllerini Muğla Valisi Orhan Tavlı, Mustafa Ünver Böke, Açıkbaş ve protokol üyeleri verdi.

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