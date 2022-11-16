Bodrum'da sahte içkiden ölüm iddiası

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde 58 yaşındaki kişinin sahte içkiden öldüğü öne sürüldü.

Alınan bilgiye göre, Eskiçeşme Mahallesi'nde yaşayan evli ve bir çocuk babası H.R.T'nin görme kaybı yaşadığı ve fenalaştığını gören ailesi durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan H.R.T, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Akşam sahte alkol kullandıktan sonra sabah da fenalaşarak yaşamını yitirdiği öne sürülen H.R.T'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Öte yandan, H.R.T'nin sahte alkol aldığı ileri sürülen bir arkadaşının da fenalaşarak Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldığı, buradan da Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.





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