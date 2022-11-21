Fethiye'de deniz dibi temizliği yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla’nın Fethiye ilçesinde deniz dibi temizliği yapıldı.

Büyük Samanlık Koyu’nun deniz dibi, 7 dalgıç tarafından 45 dakikalık çalışma sonrası temizlendi. Dalgıçlar tarafından deniz dibindeki atıklar filelere doldurulup kıyıya çıkartıldı.

Şehit Yüzbaşı Özgür Özekin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de kıyı temizliği gerçekleştirdi.

Temizliğin ardından protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından 30 bin balık yavrusu kovalarla denize bırakıldı.

Fethiye İlçe Tarım ve Orman Müdürü Şaban Sarıkaya, gelecek nesillere daha temiz çevre bırakmak istediklerini söyledi.



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