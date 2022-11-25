Fethiye'de teleferik kazası tatbikatında yaralılara müdahale edildi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Devlet Hastanesinde teleferik kazası tatbikatı yapıldı.

Fethiye Devlet Hastanesi tarafından gerçekleştirilen Hastane Afet Planı tatbikatında, senaryo gereği teleferik kazası sonrası yaralıların hastaneye getirilmesi ve yaralılara müdahale edilmesi canlandırıldı.

Hastaneye getirilen yaralılar, senaryo gereği kırmızı, yeşil alan ve sarı alana yönlendirildi. Durumu ağır olan bazı hastalar is00e ambulanslarla daha kapsamlı hastanelere sevk edildi.

Tatbikatla ilgili gazetecilere açıklama yapan Hastane Başhekim Vekili Dr. Fatih Özyer, tatbikatı başarıyla tamamladıklarını söyledi.

İlçede yeni açılan teleferikte yaşanan kazayı senaryo gereği canlandırdıklarını anlatan Özyer, "Kazada 4 ölü 9 yaralı vardı. Yaralılara gerekli müdahalelere yapıldı. Amacımız kurumlarda farkındalığı arttırmak ve eksiklerimizi görmek. Çok ciddi bir eksikliğimizin olmadığını, hastanemizin bu gibi olaylara hazır olduğunu gördük. Yine de inşallah böyle bir olay başımıza gelmez." dedi.

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