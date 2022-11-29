Yatağan'da yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

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MUĞLA (AA) - Yatağan ilçesinde evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hacıbayramlar Mahallesi Türbe mevkisindeki bir evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yatağan Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren müdahalesiyle söndürülen yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.



Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın sırasında evde bulunan kadının alevlere müdahale etmeye çalışırken elinden hafif yaralandığı öğrenildi.



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