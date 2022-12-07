Fethiye'de motosiklet sürücülerine reflektif yelek dağıtıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde Fethiye Belediyesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri işbirliğinde reflektif yelek dağıtımı yapıldı.

Motosiklet sürücülerinin gece görünürlüğünü arttırarak, kazaların önlenebilmesi için Cahit Gündüz Caddesi'nde gerçekleşen etkinliğe Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, trafik ekipleri ve belediye çalışanları katıldı.

Trafik kontrolünde durdurulan motosiklet sürücülerine akşamları reflektif yelek takmanın zorunlu olduğunu anlatan trafik ekipleri, kask takan sürücülere de ayrıca teşekkür etti.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca motosiklet sürücülerini önemsediklerini belirterek, Fethiye'de yoğun bir motosiklet kullanımı olduğunu hatırlattı. Karaca, trafik kazalarını önleyebilmek için çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

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