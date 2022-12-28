Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ile Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, odasında uyuşturucu bulundurduğu belirtilen U.B.Y'nin konakladığı ilçenin Yanıklar Mahallesi'ndeki aparta operasyon düzenledi.

Zanlının kaldığı aparttaki odasında yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu, 2 hassas terazi, 5 uyuşturucu kullanma aparatı, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 27 bin 755 lira para ele geçirildi.

Operasyonda, U.B.Y. ve K.A. gözaltına alındı.

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