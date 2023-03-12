Futbol: Spor Toto 1. Lig

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Stat: Bodrum İlçe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüseyin Aylak, Oğuz Kağan Çalışır

Bodrumspor: Diogo Sousa, Erkan Değişmez (Dk. 86 Hakan Yeşil), Hakan Özmert, Süleyman Özdamar, Kenan Özer, Üzeyir Ergün, Onur Akbay, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Dk. 89 Koray Kılınç), Cenk Şen (Dk. 78 Ali Aytemur), Erdem Çetinkaya (Dk. 79 Omar İmeri)

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 62 Alberk Koç), Bolasie (Dk. 68 Benhur Keser), Azubuike (Dk. 62 Ogün Özçiçek), Seyfettin Anıl Yaşar, Sinan Osmanoğlu, Alper Potuk (Dk. 72 Miya), Amilton, Olawoyin, John Mary (Dk. 62 Kubilay Kanatsızkuş), Mithat Pala

Goller: Dk. 59 Celal Dumanlı (Bodrumspor), Dk. 85 Benhur Keser, Dk. 90+6 Olawoyin (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 16 Bolasie, Dk. 52 Amilton, Dk. 81 Sinan Osmanoğlu, Dk. 86 Benhur Keser (Çaykur Rizespor), Dk. 88 Omar İmeri (Bodrumspor)





MUĞLA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Bodrumspor'u 2-1 mağlup etti.

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