Fethiyespor-Teco Karacabey Belediyespor maçında depremzedeler ağırlandı

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MUĞLA (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynanan Fethiyespor-Teco Karacabey Belediyespor müsabakasını, ilçede misafir edilen depremzedeler tribünden izledi.

Konakladıkları misafirhanelerden alınarak İlçe Stadı'na getirilen depremzede aileler ve çocukları tribüne yerleştirildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince depremzedelere ikramda bulunuldu.

Maçın başlama vuruşundan önce Fethiyespor taraftarı "Acınız acımızdır" tezahüratı yaptı. Depremzedeler, tezahürata alkışla karşılık verdi.

Fethiyesporlu futbolcuların "Destek yaz 8332'ye gönder" yazılı pankartla çıktığı müsabakayı, Fethiyespor 2-0 kazandı.





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